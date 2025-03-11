Трубін прощається з Лігою чемпіонів: "Барселона" – перший чвертьфіналіст

Ліга чемпіонів-2024/25, 1/8 фіналу, матч-відповідь

"Барселона" – "Бенфіка" – 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямаль, 27 – Отаменді, 13

Чесно кажучи, шансів у "Бенфіки" здолати "Барсу" за сумою двох матчів було небагато. Коли ти граєш вдома півтора тайми у більшості, але поступаєшся, що можна говорити про виїзний матч в Барселоні? Звичайно, можна було сподіватися на щільну гру в обороні та контратаки. Там забити один гол, перевести гру в овертайм, дотягнути до пенальті…

Якщо хтось з уболівальників португальців вірив у такий щасливий сценарій, то вже стартові хвилини показали, що його реалізація на практиці буде справою архіскладною. Наскільки впевнено виглядала "Барса", настільки сірою була "Бенфіка" на цьому фоні.

Гру каталонці зробили вже до перерви. Сяяли на полі дві яскраві індивідуальності – Рафінья та Ямаль. Спочатку юна іспанська зірка створив умови для взяття воріт для бразильського ветерана. Потім, коли "Барса" забивала вдруге, зірки помінялись ролями.

Між двома голами "Барселони" змогла забити й "Бенфіка". Атаку своєї команди завершив аргентинський ветеран португальського клубу – Отаменді. Але це зовсім не означало, що команда Трубіна повернулась у гру. Зрештою до перерви це був єдиний удар "орлів" у площину воріт суперників.

А каталонці під завісу тайму відзначились і втретє – знову забив Рафінья і це був вже 11-й його гол у поточній ЛЧ.

Щодо Трубіна, винити його в жодному з трьох голів не можна. Але, як кажуть у таких випадках, український воротар і не виручив. Крім моментів з голами був ще небезпечний постріл Левандовські, який Трубін відбив. Правда поляк наніс удар прямо по центру, там де знаходився голкіпер португальського клубу.

3:1 після 45 хвилин гри – для "Бенфіки" це вже був вирок. Тому після перерви боротьби як такої не спостерігалося. Команди продовжували грати, шукали шляхи до воріт, але лягати кістьми заради престижу гравці не збирались.

Трохи оживили гру в фінальній стадії поєдинку заміни в складі "Барси". У резервістів був сенс проявити себе якнайкраще, вони намагались це зробити, але - без результату.