Трубин прощается с Лигой чемпионов: "Барселона" - первый четвертьфиналист

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, ответный матч

"Барселона" - "Бенфика" - 3:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямаль, 27 - Отаменди, 13

Честно говоря, шансов у "Бенфики" одолеть "Барсу" по сумме двух матчей было немного. Когда ты играешь дома полтора тайма в большинстве, но уступаешь, что можно говорить о выездном матче в Барселоне? Конечно, можно было надеяться на плотную игру в обороне и контратаки. Там забить один гол, перевести игру в овертайм, дотянуть до пенальти...

Если кто-то из болельщиков португальцев верил в такой счастливый сценарий, то уже стартовые минуты показали, что его реализация на практике будет делом архисложным. Насколько уверенно выглядела "Барса", настолько серой была "Бенфика" на этом фоне.

Игру каталонцы сделали уже до перерыва. Сияли на поле две яркие индивидуальности - Рафинья и Ямаль. Сначала юная испанская звезда создал условия для взятия ворот для бразильского ветерана. Затем, когда "Барса" забивала второй раз, звезды поменялись ролями.

Между двумя голами "Барселоны" смогла забить и "Бенфика". Атаку своей команды завершил аргентинский ветеран португальского клуба - Отаменди. Но это вовсе не означало, что команда Трубина вернулась в игру. В конце концов до перерыва это был единственный удар "орлов" в створ ворот соперников.

А каталонцы под занавес тайма отличились и в третий раз - снова забил Рафинья и это был уже 11-й его гол в текущей ЛЧ.

Что касается Трубина, винить его ни в одном из трех голов нельзя. Но, как говорят в таких случаях, украинский вратарь и не выручил. Кроме моментов с голами был еще опасный выстрел Левандовски, который Трубин отбил. Правда поляк нанес удар прямо по центру, там где находился голкипер португальского клуба.

3:1 после 45 минут игры - для "Бенфики" это уже был приговор. Поэтому после перерыва борьбы как таковой не наблюдалось. Команды продолжали играть, искали пути к воротам, но ложиться костьми ради престижа игроки не собирались.

Немного оживили игру в финальной стадии поединка замены в составе "Барсы". У резервистов был смысл проявить себя как можно лучше, они пытались это сделать, но - без результата.