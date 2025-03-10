Відомий український журналіст пояснив, чому спортсмени повинні виїжджати за кордон

Відомий спортивний журналіст та колишній пресаташе національної збірної Олександр Гливинський поділився думками щодо моральної дилеми, яка постає перед українським суспільством: чи є виправданим виїзд спортсменів за кордон для продовження кар'єри під час війни.

У інтерв'ю РБК-Україна Гливинський наголосив на важливості представлення України на міжнародній спортивній арені.

"Ми боремося, багато наших побратимів та посестер гине, відстоюючи державу. Але ми продовжуємо жити, і спорт залишається частиною нашого життя. Ми ж говоримо про спорт найвищих досягнень", - зазначив Гливинський.

Відповідаючи на питання про моральну дилему щодо виїзду спортсменів за кордон, Гливинський висловив думку, що для професійних спортсменів має бути зроблено виняток.

"На мою думку, якщо це професійний спортсмен, він повинен мати можливість займатися спортом. Гонорари дають можливість атлету мати найкраще життя, але це завжди контрастує. І у звичайний час. Під час війни це загострюється", - визнав він і додав, що "багато спортсменів перераховують гроші ЗСУ, допомагають купувати потрібне".

"Свою частину у боротьбу вони також вносять", - підкреслив він.

Журналіст наголосив на важливості представлення України на міжнародній арені у воєнний час.

"На мою думку, якщо це спортсмен професійний, то потрібно йому дати можливість займатися спортом, тому що це презентація країни. Це може бути винятком із правил. Вони підіймають дух багатьом людям у країні, коли досягають успіху. І це пов'язують з Україною", - сказав Олександр.

Водночас він визнав, що таке явище може викликати неоднозначну реакцію в суспільстві.

Окремо Гливинський розкритикував працівників медіадепартаменту одного з футбольних клубів УПЛ, які отримали дозвіл на виїзд, але залишилися за кордоном.

"Я вважаю, що це ганьба. Це погано. Вони використали ситуацію", - зазначив він.

"Я також завдяки професії час від часу можу виїжджати за кордон, щоб висвітлювати події. Але в мене такої думки немає - втекти: я знаю, що повернуся і зроблю це попри будь-що", - підсумував Гливинський.

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