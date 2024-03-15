Трубін у помсті за "Шахтар", Хабі Алонсо уник "Ліверпуля": пари 1/4 фіналу Ліги Європи

За трофеєм Ліги Європи продовжують перегони 8 колективів. Перші поєдинки стадії 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді зіграють 18 квітня.

На цій стадії плей-офф буде італійське протистояння "Мілана" та "Роми". Натомість "Аталанта" з Бергамо зустрінеться з англійським "Ліверпулем". Леверкузенський "Байєр" поміряється силами з лондонським "Вест Хемом".

Українець Анатолій Трубін матиме нагоду помститися за колишній клуб – донецький "Шахтар". Лісабонська "Бенфіка" воротаря збірної України протистоятиме французькому "Марселю". У першому раунді плей-офф турніру саме "Олімпік" вибив "гірників".

У разі перемоги "Бенфіка" в півфіналі зустрінеться з переможцем пари "Ліверпуль" – "Аталанта". Натомість сильніший в протистоянні Мілана та Рима зустрінеться з "Байєром" або "Вест Хемом". Фінал запланований на 22 травня в Дубліні.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги Європи 2023/24: