Трубин в мести за "Шахтер", Хаби Алонсо избежал "Ливерпуля": пары 1/4 финала Лиги Европы

Гонку за трофеем Лиги Европы продолжают 8 коллективов. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 11 апреля, а ответные матчи сыграют 18 апреля.

На этой стадии плей-офф будет итальянское противостояние "Милана" и "Ромы". В свою очередь "Аталанта" из Бергамо встретится с английским "Ливерпулем". Леверкузенский "Байер" померяется силами с лондонским "Вест Хэмом".

Украинец Анатолий Трубин сможет отомстить за бывший клуб – донецкий "Шахтер". Лиссабонская "Бенфика" вратаря сборной Украины будет противостоять французскому "Марселю". В первом раунде плей-офф турнира именно "Олимпик" выбил "горняков".

В случае победы "Бенфика" в полуфинале встретится с победителем пары "Ливерпуль" – "Аталанта". В свою очередь сильнейший в противостоянии Милана и Рима встретится с "Байером" либо "Вест Хэмом". Финал намечен на 22 мая в Дублине.

Все пары 1/4 финала Лиги Европы 2023/24: