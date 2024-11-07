Трубін ледь не зупинив "Баварію", ПСЖ програв "Атлетіко": огляд Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 4-й тур

"Брюгге" – "Астон Вілла" – 1:0

Гол: Ванакен, 52 (пенальті)

"Інтер" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пенальті)

"Парі Сен-Жермен" – "Атлетіко" – 1:2

Голи: Заїр-Емері, 14 – Моліна, 18, Корреа, 90+3

"Спарта" – "Брест" – 1:2

Голи: Олатунджі, 90+2 – Фернандеш, 37, Кайрінен, 80 (автогол)

"Фейєнорд" – "Зальцбург" – 1:3

Голи: Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гіндо, 86

Нереалізований пенальті: Конате, 85 (З)

Вилучення: Надже, 80 (Ф, пряма червона картка)

"Црвена Звезда" – "Барселона" – 2:5

Голи: Сілас, 27, Мілсон, 84 – І. Мартінес, 13, Лєвандовскі, 43, 53, Рафінья, 55, Лопес, 76

"Штутгарт" – "Аталанта" – 0:2

Гол: Лукман, 51, Дзаньйоло, 88

"Баварія" – "Бенфіка" – 1:0

Гол: Мусіала, 67

"Нерадзуррі" мінімально здолали лондонський "Арсенал". Міланці могли забити в дебюті, але Дюмфріс із лінії штрафного поцілив у поперечину. Відкрив рахунок "Інтер" перед перервою. Після стандарту Меріно зіграв рукою у власному штрафному, а одинадцятиметровий впевнено реалізував Чалханоглу. "Каноніри" намагалися відігратися у другому таймі, але впевнено діяла оборона на чолі зі Зоммером.

ПСЖ забив першим у протистоянні з "Атлетіко". На 14-й хвилині Заїр-Емері розкішно розібрався у чужому штрафному та перекинув м'яч над кіпером. "Матрацники" швидко відігралися – Моліна в затяжній атаці мадридців першим зреагував на відскок і пробив повз Доннарумму. Вирвали ж перемогу гості аж у доданий арбітром час. Облак розігнав контратаку вкиданням ліворуч на Грізманна, а той перевів на Корреа, який з лінії штрафного "прошив" голкіпера парижан.

Фестивальний матч у Белграді влаштувала "Барса". Мартінес вивів каталонців уперед, зігравши головою у падінні після стандарту. Проте, "Црвена Звезда" відігралася на 27-й хвилині – Сілас вирвався на оперативний простір і перекинув м'яч через кіпера. До справи взявся Лєвандовскі, який оформив дубль голами до та після перерви. Він двічі по-хижацьки зіграв у воротарському. Згодом Рафінья в дотик пробив із лінії штрафного, а добив белградців Лопес із меж карної зони.

Матч у Мюнхені став бенефісом воротаря лісабонської "Бенфіки" Трубіна. Українець за 90 хвилин парирував 9 ударів виконавців "Баварії" та відвернув 0,65 очікуваних голів. Утім, підопічні Венсана Компані таки зуміли підібрати ключ до воріт "орлів". На 67-й хвилині перемогу мюнхенцям приніс Мусіала, який за потурання оборони "Бенфіки" фактично розстріляв Трубіна головою з кількох метрів.