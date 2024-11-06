"Шахтар" у вольовому стилі здолав "Янг Бойз" і оформив першу перемогу в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 4-й тур

"Шахтар" – "Янг Бойз" – 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 – Імері, 27

"Бджоли" вирішили застукати господарів зненацька активним стартом. Уже на 2-й хвилині Ганвула після закидання з флангу пробив повз стійку. Та ще до десятого оберта секундної стрілки "Шахтар" відповів голом, але Егіналдо невчасно опинився в офсайді.

"Гірники" продовжили навантажувати оборону "Янг Бойз" роботою. Ось Кевін із відскоку відправив м'яч вище воріт. Далі Егіналдо з меж штрафного пробив у руки голкіпера. Діагональний же постріл Зубкова просвистів поруч зі стійкою воріт гостей.

Гол відверто назрівав. Але несподівано повів у рахунку швейцарський гранд. Бондаренко на власній половині під тиском віддав необачну передачу на Бондаря, а м'яч транзитом через Ніассе опинився в Імері. Той просунувся вперед і несподівано для Різника пробив із півкола штрафного.

"Шахтар" зумів швидко відповісти. Уже через чотири хвилини цифри на табло були рівними. Судаков на швидкості влетів у штрафний, закрутив голови опонентам біля лінії поля і прострілив уздовж воріт, а Зубков у дотик відправив м'яч у сітку – 1:1.

Команда Маріно Пушіча продовжила накочувати хвилі атак на володіння Келлера. "Гірники" виконали кілька стандартів, Егіналдо розім'яв воротаря ударом головою, а спробу просунутися вглиб штрафного від Зубкова заблокував оборонець. Та на 41-й хвилині індивідуальний гол організував Судаков, який слаломно пройшов кількох суперників і класно пробив у дальній кут із лінії штрафного.

На початку другої половини "Шахтар" спробував зняти всі запитання щодо переможця. Зубков не зміг переграти голкіпера пострілом у дотик другим темпом. Бондаренко же з вигідної позиції відправив м'яч вище воріт. "Янг Бойз" відповів неточним ударом Лакомого.

Новий спалах активності від підопічних Пушіча відбувся після 70-ї хвилини. Спершу Зубков отримав передачу Судакова та пробив у дальній кут – Келлер парирував. А потім Кевін на дальній стійці не переграв воротаря після навісу Коноплі з правого флангу.

У фінальні хвилини "гірники" зіграли розумно. Вони продовжили атакувати, а не "сіли" в глуху оборону. Зрештою, такий підхід укупі з тактичними замінами чемпіонів України дозволив їм зберегти переможний рахунок на "Фельтінс-Арені".

"Шахтар" уперше переміг у нинішньому розіграші головного єврокубка. Тепер в активі донеччан 4 пункти, що дозволило піднятися на проміжне 26-те місце. Наступний матч команда Пушіча проведе на виїзді – проти нідерландського ПСВ (27 листопада).