Трубин едва не остановил "Баварию", ПСЖ проиграл "Атлетико": обзор Лиги чемпионов
Четвертый тур основного раунда Лиги чемпионов завершился девятью матчами среды. Победы одержали бельгийский "Брюгге", мадридский "Атлетико", французский "Брест", австрийский "Зальцбург", испанская "Барселона", "Аталанта" из Бергамо и мюнхенская "Бавария".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, основной раунд, 4-й тур
"Брюгге" – "Астон Вилла" – 1:0
Гол: Ванакен, 52 (пенальти)
"Интер" – "Арсенал" – 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+3 (пенальти)
"Пари Сен-Жермен" – "Атлетико" – 1:2
Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3
"Спарта" – "Брест" – 1:2
Голы: Олатунджи, 90+2 – Фернандеш, 37, Кайринен, 80 (автогол)
"Фейеноорд" – "Зальцбург" – 1:3
Голы: Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86
Нереализованный пенальти: Конате, 85 (З)
Удаление: Надже, 80 (Ф, прямая красная карточка)
"Црвена Звезда" – "Барселона" – 2:5
Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – И. Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Лопес, 76
"Штутгарт" – "Аталанта" – 0:2
Гол: Лукман, 51, Дзаньоло, 88
"Бавария" – "Бенфика" – 1:0
Гол: Мусиала, 67
"Нерадзурри" минимально одолели лондонский "Арсенал". Миланцы могли забить в дебюте, но Дюмфрис с линии штрафной попал в перекладину. Открыл счет "Интер" перед перерывом. После стандарта Мерино сыграл рукой в собственной штрафной, а одиннадцатиметровый уверенно реализовал Чалханоглу. "Канониры" пытались отыграться во втором тайме, но уверенно действовала оборона во главе с Зоммером.
ПСЖ забил первым в противостоянии с "Атлетико". На 14-й минуте роскошно Заир-Эмери разобрался в чужой штрафной и опрокинул мяч над кипером. "Матрацники" быстро отыгрались – Молина в затяжной атаке мадридцев первым среагировал на отскок и пробил мимо Доннаруммы. Вырвали же победу гости в добавленное арбитром время. Облак разогнал контратаку вбрасыванием налево на Гризманна, а тот перевел на Корреа, который с линии штрафной "прошил" голкипера парижан.
Фестивальный матч в Белграде устроила "Барса". Мартинес вывел каталонцев вперед, сыграв головой в падении после стандарта. Однако "Црвена Звезда" отыгралась на 27-й минуте – Силас вырвался на оперативное пространство и перебросил мяч через кипера. За дело взялся Левандовски, который оформил дубль голами до и после перерыва. Он дважды хищнически сыграл во вратарском. Впоследствии Рафинья в касание пробил с линии штрафной, а добил белградцев Лопес из пределов площадки.
Матч в Мюнхене стал бенефисом вратаря лиссабонской "Бенфики" Трубина. Украинец за 90 минут парировал 9 ударов исполнителей "Баварии" и отвернул 0,65 ожидаемых голов. Впрочем, подопечные Венсана Компани все же сумели подобрать ключ к воротам "орлов". На 67-й минуте победу мюнхенцам принес Мусиала, который при попустительстве обороны "Бенфики" фактически расстрелял Трубина головой с нескольких метров.
К слову, ранее "Шахтер" с камбэком победил "Янг Бойз" в Гельзенкирхене.
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