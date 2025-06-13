Трубін і Лунін у топі: найцінніші воротарі Клубного чемпіонату світу

Трубін і Лунін – позиції в топ-10

Якщо взяти за основу цінники Transfermarkt, ми отримаємо тріумвірат найбільш коштовних воротарів світової першості.

Швейцарець Грегор Кобель з дортмундської "Боруссії", італієць Джанлуїджі Доннарумма з французького ПСЖ та португалець Діого Кошта з "Порту" очолюють рейтинг гравців свого амплуа. Вартість усіх трьох однакова – 40 мільйонів євро.

А одразу за ними в списку – українець з португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін. Четвертого за рейтингом воротаря Мундіаля авторитетний портал оцінює в 28 млн.

Інший вітчизняний голкіпер – Андрій Лунін з мадридського "Реала" також входить до числа найкращих на турнірі. Разом з італійцем Мікеле Ді Грегоріо ("Ювентус") та данцем Філіпом Йоргенсеном з англійського "Челсі" він оцінюється у 18 млн та ділить 9-11 місця в списку.

Найдорожчі воротарі клубного ЧС за версією Transfermarkt (ціни – в євро):

Грегор Кобель (Щвейцарія, "Боруссія" Дортмунд, 27 років) – 40 млн Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ, 26 років) – 40 млн Діого Кошта (Португалія, "Порту", 25 років) – 40 млн Анатолій Трубін (Україна, "Бенфіка", 23 роки) – 28 млн Ян Облак (Словенія, "Атлетіко" Мадрид, 32 роки) – 20 млн Едерсон (Бразилія, "Манчестер Сіті", 31 рік) – 20 млн Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал" Мадрид, 33 роки) – 20 млн Роберт Санчес (Іспанія, "Челсі", 27 років) – 20 млн Андрій Лунін (Україна, "Реал" Мадрид, 26 років) – 18 млн Мікеле Ді Грегоріо (Італія, "Ювентус", 27 років) – 18 млн Філіп Йоргенсен (Данія, "Челсі", 23 роки) – 18 млн

Які шанси в українців на Мундіалі

"Реал" Луніна – традиційно, один з головних претендентів на перемогу. Команда українця стартує на турнірі 18 червня матчем з аравійським "Аль-Хілялем". Також в групі Н "вершкові" зіграють з мексиканською "Пачукою" та австрійським "Зальцбургом".

На Мундіалі "Реалом" вперше керуватиме новий наставник Хабі Алонсо. Вірогідно, він захоче перевірити в бойових умовах якомога більше своїх підопічних. Так що поява українця в воротах, принаймні в поєдинках не з топ-суперниками, виглядає цілком реальною. Тим більше, страж воріт "бланкос" №1 – 33-річний Куртуа все частіше скаржиться на здоров'я.

Щодо "Бенфіки" Трубіна, вона стартує в перший ігровий день (15 червня) поєдинком проти аргентинської "Бока Хуніорс". Віце-чемпіон Португалії потрапив у квартет С, де також зіграє з новозеландським "Окленд Сіті" та німецькою "Баварією".

Як бачимо, суперники в команди Трубіна більш серйозні, ніж у "Реала" Луніна. Тож тут треба буде добряче попрацювати, щоби навіть пробитися у плей-офф. І саме від українського голкіпера залежатиме дуже багато.