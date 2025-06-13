Трубин и Лунин в топе: самые ценные вратари Клубного чемпионата мира

Накануне мы представили топ-10 самых дорогих футболистов клубного ЧМ, который уже 15 июня стартует в США. В том списке, по понятным причинам, доминируют атакующие исполнители. Сегодня речь пойдет о голкиперах, ведь игроки именно этого амплуа имеют больше всего шансов представить Украину на Мундиале.
О самых дорогих стражах ворот грядущего турнира и местах украинцев в топе - рассказывает РБК-Украина.
Если взять за основу ценники Transfermarkt, мы получим триумвират самых ценных вратарей мирового первенства.
Швейцарец Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии", итальянец Джанлуиджи Доннарумма из французского ПСЖ и португалец Диого Кошта из "Порту" возглавляют рейтинг игроков своего амплуа. Стоимость всех трех одинакова - 40 миллионов евро.
А сразу за ними в списке - украинец из португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Четвертого по рейтингу вратаря Мундиаля авторитетный портал оценивает в 28 млн.
Другой отечественный голкипер - Андрей Лунин из мадридского "Реала" также входит в число лучших на турнире. Вместе с итальянцем Микеле Ди Грегорио ("Ювентус") и датчанином Филиппом Йоргенсеном из английского "Челси" он оценивается в 18 млн и делит 9-11 места в списке.
Самые дорогие вратари клубного ЧМ по версии Transfermarkt (цены - в евро):
"Реал" Лунина - традиционно, один из главных претендентов на победу. Команда украинца стартует на турнире 18 июня матчем с аравийским "Аль-Хилялем". Также в группе Н "сливочные" сыграют с мексиканской "Пачукой" и австрийским "Зальцбургом".
На Мундиале "Реалом" впервые будет руководить новый наставник Хаби Алонсо. Вероятно, он захочет проверить в боевых условиях как можно больше своих подопечных. Так что появление украинца в воротах, по крайней мере в поединках не с топ-соперниками, выглядит вполне реальным. Тем более, страж ворот "бланкос" №1 - 33-летний Куртуа все чаще жалуется на здоровье.
Что касается "Бенфики" Трубина, она стартует в первый игровой день (15 июня) поединком против аргентинской "Бока Хуниорс". Вице-чемпион Португалии попал в квартет С, где также сыграет с новозеландским "Окленд Сити" и немецкой "Баварией".
Как видим, соперники у команды Трубина более серьезные, чем у "Реала" Лунина. Поэтому здесь надо будет хорошенько поработать, чтобы даже пробиться в плей-офф. И именно от украинского голкипера будет зависеть очень многое.
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