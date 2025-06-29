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Трубин присоединился к рекорду: "Бенфика" и "Челси" на клубном ЧМ провели самый длинный матч в истории

Шарлотт, Воскресенье 29 июня 2025 12:18
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Трубин присоединился к рекорду: "Бенфика" и "Челси" на клубном ЧМ провели самый длинный матч в истории Фото: Анатолий Трубин в рекордной встрече не порадовал (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Андрей Костенко

На клубном чемпионате мира произошел беспрецедентный случай - матч между лиссабонской "Бенфикой" и лондонским "Челси" затянулся почти на пять часов и установил новый рекорд среди официальных футбольных поединков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribuna.com.

Сколько длился поединок

В конце основного времени матча 1/8 финала клубного ЧМ "Бенфика" - "Челси", проходившего в американском городе Шарлотт, игра была приостановлена из-за непогоды.

Словенский арбитр Славко Винчич действовал строго по протоколу ФИФА: если в радиусе 13 километров от арены появляются молнии, игроки должны уйти в раздевалку, а болельщики - со стадиона.

В итоге задержка длилась более двух часов, хотя до завершения основного времени оставалось лишь менее пяти минут. "Челси" был впереди - 1:0.

После вынужденной паузы игра возобновилась, и "Бенфика" сумела сравнять счет на 90+5 минуте благодаря реализованному пенальти от Анхеля Ди Марии. В итоге матч перешел в овертайм, где лондонский клуб дожал соперника - 4:1.

Таким образом, матч с учетом вынужденного перерыва длился около 4 часов и 40 минут. Из них более двух часов ушло на паузу, а более 2,5 часов - на непосредственную игру. Это позволило обновить официальный рекорд продолжительности футбольного матча.

Сколько держался предыдущий рекорд

Предыдущий рекорд держался с 1909 года, когда в Австрии две венские команды - "Фирст" и "Хакоах" провели поединок продолжительностью 3 часа 23 минуты. Тогда еще не существовало серии пенальти, а матч продолжался до победы одной из команд.

В то же время, неофициальный мировой рекорд принадлежит благотворительному поединку, который в 2019 году провели в британском Саутгемптоне - игра длилась 169 часов (более недели). Она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса и имела целью собрать средства для благотворительного фонда.

Тренер "Челси" раскритиковал организацию ЧМ

Главный тренер лондонцев Энцо Мареска остался крайне недоволен задержкой. После матча он жестко высказался в адрес организаторов:

"Матч прерывают, а на поле происходит непонятно что. Лично для меня это не футбол. Мы не можем находиться на стадионе так долго. Я понимаю, что речь о безопасности, но если такие вещи происходят постоянно - возможно, это не лучшее место для проведения турнира?", - заявил он.

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Футбол Чемпионат мира Бенфика Челси
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