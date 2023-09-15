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Трубін у "Бенфіці": преса напророкувала дебют проти іншого українця

Візела, П'ятниця 15 вересня 2023 15:04
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Трубін у "Бенфіці": преса напророкувала дебют проти іншого українця Фото: Анатолій Трубін під час презентації в "Бенфіці" (twitter.com/SLBenfica)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін близький до першого виходу в светрі лісабонської "Бенфіки" на матч португальської Прімейри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Bola.

22-річний воротар, імовірно, потрапить у стартовий склад "орлів" на матч 5-го туру чемпіонату Португалії. Суперником лісабонців стане "Візела".

Трубін перебрався до "Бенфіки" в серпні. Столичний гранд віддав за нього донецькому "Шахтарю" 10 млн євро. Утім, українець досі не дебютував у лавах нової команди через кадрові рішення керманича лісабонців Рогера Шмідта.

Першим вибором німецького фахівця на позицію кіпера був Одіссеас Влаходімос. Однак, грек почав конфліктувати з тренерським штабом, тож його продали в "Ноттінгем Форест". Три матчі в Прімейрі відіграв португальський воротар Самуель Соареш.

Тепер Шмідт нібито вирішив, що Трубін буде першим номером "Бенфіки" в найближчий період. Українець матиме шанс стати основним і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів. Потенційний дебют проти "Візели" зведе кіпера зі співвітчизником Орестом Лебеденком, який перебрався до скромної команди влітку.

До слова, раніше Мудрик презентував нову форму "Челсі" з аристократичними нотками.

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