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Трубин в "Бенфике": пресса предрекла дебют против другого украинца

Визела, Пятница 15 сентября 2023 15:04
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Трубин в "Бенфике": пресса предрекла дебют против другого украинца Фото: Анатолий Трубин во время презентации в "Бенфике" (twitter.com/SLBenfica)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин близок к первому выходу в свитере лиссабонской "Бенфики" на матч португальской Примейры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Bola.

22-летний вратарь предположительно попадет в стартовый состав "орлов" на матч 5-го тура чемпионата Португалии. Соперником лиссабонцев станет "Визела".

Трубин перебрался в "Бенфику" в августе. Столичный гранд отдал за него донецкому "Шахтеру" 10 млн евро. Впрочем, украинец до сих пор не дебютировал в рядах новой команды из-за кадровых решений наставника лиссабонцев Рогера Шмидта.

Первым выбором немецкого специалиста на позицию кипера был Одиссеас Влаходимос. Однако грек начал конфликтовать с тренерским штабом, поэтому его продали в "Ноттингем Форест". Три матча в Примейре отыграл португальский вратарь Самуэль Соареш.

Теперь Шмидт якобы решил, что Трубин будет первым номером "Бенфики" в ближайший период. Украинец получит шанс стать основным и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Потенциальный дебют против "Визелы" сведет кипера с соотечественником Орестом Лебеденко, перебравшимся в скромную команду летом.

К слову, ранее Мудрик представил новую форму "Челси" с аристократическими нотками.

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