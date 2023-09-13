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Мудрик презентував нову форму "Челсі" зі шляхетними нотками: ефектні фото

Лондон, Середа 13 вересня 2023 15:15
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Мудрик презентував нову форму "Челсі" зі шляхетними нотками: ефектні фото Фото: Михайло Мудрик (другий праворуч) став маркетинговим героєм "синіх" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Михайло Мудрик опинився серед головних дійових осіб промоції третього комплекту екіпірування лондонського "Челсі" на сезон 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Український вінгер із кількома іншими виконавцями лондонців презентував третю форму англійського гранда. Дизайнери надихалися першим екіпіруванням "Челсі", у якому "сині" виступали в 1905-1907 роках.

Із першої команди "Челсі" залучив до презентації Мудрика та молодого оборонця Леві Колвілла. Обидва одягли новий комплект, виконаний в особливому кольорі, що отримав назву Ітонський блакитний. Саме такі барви використовують у формі приватного британського освітнього закладу Ітонський коледж.

Вартість нової футболки для дорослого – 104 долари. Технічним спонсором "Челсі" залишилися американці з Nike. У новій формі "сині" зіграють у 5-му турі англійської Прем'єр-ліги проти "Борнмута" (17 вересня).

Михайло Мудрик у сезоні 2023/24

У міжсезоння українець взяв участь у трьох спарингах, у яких записав до свого активу 1 асист. Сезон розпочав у статусі виконавця ротації.

У чемпіонаті Англії виходив проти "Ліверпуля" (10 хвилин), лондонського "Вест Хема" (45) та "Ноттінгема" (14). Матчі проти "Лутона" та "Вімблдона" в Кубку ліги пропустив через ушкодження. Постарждав через відмову Маурісіо Почеттіно від схеми з вінгерами та переходом до формації 3-4-2-1.

У лавах збірної України провів 2 вересневі поєдинки – проти Англії та Італії, але результативними діями не відзначився. І в національній команді, і в "Челсі" відтепер грає під 10-м номером.

До слова, напередодні збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.

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