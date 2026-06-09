З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді

Повідомляється, що цей актив раніше пов'язували зі структурами, близькими до Віктора Медведчука.

Йдеться про масштабний інфраструктурний об'єкт, який включає понад 1400 кілометрів трубопроводу, насосні станції, резервуарні парки, виробничі потужності та технологічні комплекси.

Судові рішення та правовий статус

Українські суди, включно з Верховним Судом, раніше підтвердили право власності держави на цей об'єкт.

Після завершення судових процедур арешти, накладені у 2021 і 2023 роках, на думку ФДМ, втратили актуальність.

У зв'язку з цим фонд звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням скасувати чинні обмеження на актив.

Передача в управління та подальша експлуатація

Після зняття арештів планується передача нафтопродуктопроводу в управління АТ "Укртранснафта".

Це має забезпечити повноцінну експлуатацію інфраструктури в інтересах держави.

Повернення стратегічних активів

У Фонді держмайна наголошують, що держава продовжує поетапно повертати під контроль стратегічні об'єкти, які раніше використовувалися структурами, пов'язаними з проросійським впливом, забезпечуючи їхню подальшу роботу в національних інтересах.