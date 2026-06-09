З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді

Починається новий етап повернення нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" у держвласність, і тому ухвалено рішення ініціював зняття арештів з його української частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Фонду державного майна України.
Повідомляється, що цей актив раніше пов'язували зі структурами, близькими до Віктора Медведчука.
Йдеться про масштабний інфраструктурний об'єкт, який включає понад 1400 кілометрів трубопроводу, насосні станції, резервуарні парки, виробничі потужності та технологічні комплекси.
Українські суди, включно з Верховним Судом, раніше підтвердили право власності держави на цей об'єкт.
Після завершення судових процедур арешти, накладені у 2021 і 2023 роках, на думку ФДМ, втратили актуальність.
У зв'язку з цим фонд звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням скасувати чинні обмеження на актив.
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Після зняття арештів планується передача нафтопродуктопроводу в управління АТ "Укртранснафта".
Це має забезпечити повноцінну експлуатацію інфраструктури в інтересах держави.
У Фонді держмайна наголошують, що держава продовжує поетапно повертати під контроль стратегічні об'єкти, які раніше використовувалися структурами, пов'язаними з проросійським впливом, забезпечуючи їхню подальшу роботу в національних інтересах.
Нагадуємо, що Україна 22 квітня відновила прокачування російської нафти "Дружбою" після майже тримісячної паузи через пошкодження інфраструктури. Водночас із 2027 року в ЄС планується повна заборона на імпорт російських енергоресурсів, що може призвести до припинення транзиту, якщо Угорщина і Словаччина не доб'ються винятків.