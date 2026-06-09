С "трубы Медведчука" хотят снять арест, дело рассмотрят в суде

Сообщается, что этот актив ранее связывали с структурами, близкими к Виктору Медведчуку.

Речь идет о масштабном инфраструктурном объекте, который включает более 1400 километров трубопровода, насосные станции, резервуарные парки, производственные мощности и технологические комплексы.

Судебные решения и правовой статус

Украинские суды, включая Верховный Суд, ранее подтвердили право собственности государства на данный объект.

После завершения судебных процедур аресты, наложенные в 2021 и 2023 годах, по мнению ФГИ, утратили актуальность.

В связи с этим фонд обратился в Высший антикоррупционный суд с просьбой отменить действующие ограничения на актив.

Передача в управление и дальнейшая эксплуатация

После снятия арестов планируется передача нефтепродуктопровода в управление АО "Укртранснафта".

Это должно обеспечить полноценную эксплуатацию инфраструктуры в интересах государства.

Возврат стратегических активов

В Фонде госимущества подчеркивают, что государство продолжает поэтапно возвращать под контроль стратегические объекты, которые ранее использовались структурами, связанными с пророссийским влиянием, обеспечивая их дальнейшую работу в национальных интересах.