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С "трубы Медведчука" хотят снять арест, дело рассмотрят в суде

20:40 09.06.2026 Вт
2 мин
Что будет с гигантским трубопроводом, если арест будет отменен?
aimg Анастасия Никончук
Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина Виталий Носач)

Начинается новый этап возврата нефтепровода "Самара — Западное направление" в госсобственность, и потому принято решение инициировал снятие арестов с его украинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Фонда государственного имущества Украины.

Сообщается, что этот актив ранее связывали с структурами, близкими к Виктору Медведчуку.

Речь идет о масштабном инфраструктурном объекте, который включает более 1400 километров трубопровода, насосные станции, резервуарные парки, производственные мощности и технологические комплексы.

Судебные решения и правовой статус

Украинские суды, включая Верховный Суд, ранее подтвердили право собственности государства на данный объект.

После завершения судебных процедур аресты, наложенные в 2021 и 2023 годах, по мнению ФГИ, утратили актуальность.

В связи с этим фонд обратился в Высший антикоррупционный суд с просьбой отменить действующие ограничения на актив.

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Передача в управление и дальнейшая эксплуатация

После снятия арестов планируется передача нефтепродуктопровода в управление АО "Укртранснафта".

Это должно обеспечить полноценную эксплуатацию инфраструктуры в интересах государства.

Возврат стратегических активов

В Фонде госимущества подчеркивают, что государство продолжает поэтапно возвращать под контроль стратегические объекты, которые ранее использовались структурами, связанными с пророссийским влиянием, обеспечивая их дальнейшую работу в национальных интересах.

Напоминаем, что Украина 22 апреля возобновила прокачку российской нефти по "Дружбе" после почти трехмесячной паузы из-за повреждений инфраструктуры. При этом с 2027 года в ЕС планируется полный запрет на импорт российских энергоресурсов, что может привести к прекращению транзита, если Венгрия и Словакия не добьются исключений.

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