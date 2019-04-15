Трубе могут запретить единолично управлять ГБР

Директору Государственного бюро расследований Роману Трубе могут запретить единолично осуществлять свои полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что в суд поступил иск о признании недействительными отдельных положений регламента полномочий директора ГБР. По данному иску подготовительное заседание назначили на 15 мая.

Кроме того, вместе с иском подано заявление, в котором суд просят запретить Трубе без согласования с его заместителями осуществлять полномочия по организации работы бюро, распределять бюджетные средства, разрешать использование средств специальных оперативно-розыскных и следственных действий. На данный момент суд решает вопрос о наличии оснований для принятия мер обеспечения иска.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект о порядке выражения недоверия директору ГБР.

Ранее также стало известно, что Генпрокуратура не проводила люстрационную проверку Трубы.