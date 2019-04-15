Трубі можуть заборонити одноосібно керувати ДБР

Директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі можуть заборонити одноосібно здійснювати свої повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що до суду надійшов позов про визнання недійсними окремих положень регламенту повноважень директора ДБР. За даним позовом підготовче засідання призначили на 15 травня.

Крім того, разом з позовом подано заяву, в якій суд просять заборонити Трубі без погодження з його заступниками здійснювати повноваження щодо організації роботи бюро, розподіляти бюджетні кошти, дозволяти використання коштів спеціальних оперативно-розшукових і слідчих дій. На даний момент суд вирішує питання про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав законопроект про порядок висловлення недовіри директору ДБР.

Раніше також стало відомо, що Генпрокуратура не проводила люстраційну перевірку Труби.