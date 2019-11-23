Труба рассказал о расследовании дел Майдана

Уголовные производства по событиям во время Революции Достоинства 2013-14 годов, так называемые дела Майдана, будут распределены между правоохранительными органами. Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Трубы, сейчас есть 114 уголовных производств. Он добавил, что дела Майдана будут распределены между ГБР, Нацполицией, Национальным антикоррупционным бюром и Службой безопасности Украины.

"По делам Майдана. Их 114. Почти половину этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Вторую часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальные полиция и небольшую часть получит СБУ", - рассказал он.

Также Труба отметил, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

"По уголовным производствам, которые будет содержать ГБР. Это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать", - добавил директор ГБР.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщали, что ведомство передаст другим правоохранительным органам 114 уголовных производств по делам Майдана. В ГПУ отмечали, что 50 производств передадут в Госбюро расследований.