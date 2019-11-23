Труба розповів про розслідування справ Майдану

Кримінальні провадження щодо подій під час Революції Гідності 2013-14 років, так звані справи Майдану, будуть розподілені між правоохоронними органами. Про це розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Труби, наразі є 114 кримінальних проваджень. Він додав, що справи Майдану будуть розподілені між ДБР, Нацполіцією, Національних антикорупційним бюром та Службою безпеки України.

"Щодо справ Майдану. Їх 114. Майже половину цих кримінальних проваджень, це приблизно 50-60, буде розглядати Державне бюро розслідувань. Іншу частину кримінальних проваджень, його левову частку з другої частини отримає НАБУ, частину Національні поліція і невелику частину отримає СБУ", - розповів він.

Також Труба зазначив, що розслідування справ Майдану в ДБР відбуватимуться системно.

"Щодо кримінальних проваджень, які буде утримувати ДБР. Це буде відбуватися системно. Ми будемо одночасно вивчати кримінальні провадження, ми будемо їх приймати, аналізувати та розслідувати", - додав директор ДБР.

Нагадаємо, раніше в Генеральній прокуратурі України повідомляли, що відомство передасть іншим правоохоронним органам 114 кримінальних проваджень у справах Майдану. У ГПУ зазначали, що 50 проваджень передадуть до Держбюро розслідувань.