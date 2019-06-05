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Труба розповів, коли справу по вбивству дитини поліцейськими направлять до суду

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 16:50
Труба розповів, коли справу по вбивству дитини поліцейськими направлять до суду
Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава ДБР заявив, що затримки у досудовому розслідуванні можуть виникнути через експертизи

Глава Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що кримінальну справу щодо вбивства поліцейськими 5-річної дитини у Переяслав-Хмельницькому направлять до суду протягом шести місяців. Про це він сказав у ході засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Труба пояснив, що затримки у досудовому розслідуванні можуть виникнути лише через експертизи.

"Основна мета у цьому кримінальному провадженні - це якнайшвидше завершення досудового якісного розслідування та скерування до суду. Основні затримки, які можуть бути, це лише експертизи. Після проведення експертиз ми скеруємо справу до суду. Я планую, що це відбудеться до шести місяців", - сказав очільник Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше Труба повідомив, що вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейські здійснили за допомогою дрібнокаліберної гвинтівки. Зараз зброю шукають.

Як писало РБК-Україна, відкрито кримінальне провадження за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський очікує якісного і швидкого розслідування щодо вбивства хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

ДБР допускає, що в дитину вистрілили з дрібнокаліберної гвинтівки ДБР розслідує можливе приховування вбивства дитини поліцейськими
Новини України преступленияРоман ТрубаСуд
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