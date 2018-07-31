Труба просит у комиссии результаты полиграфа 27 победителей конкурса на руководителей ГБР

Внешняя комиссия с 19 июля не предоставила директору ГБР ответ о результатах полиграфа

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба повторно просит внешнюю комиссию предоставить результаты психофизиологического исследования 27 кандидатов, которых комиссия рекомендует для назначения на ключевые должности в ведомстве, или акт об уничтожении этих материалов. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Отмечено, что 18 июля внешняя комиссия на своем заседании решила уничтожить результаты психофизиологических исследований с применением полиграфа, а акт уничтожения сохранить вместе с документами комиссии. 19 июля Труба впервые обратился к комиссии и попросил предоставить результаты полиграфа, но никакого ответа по состоянию на 30 июля не было предоставлено.

"Результаты психофизиологического исследования по применению полиграфа чрезвычайно важны для выяснения директором Бюро моральных качеств кандидатов перед назначением их на должность, особенно учитывая ряд негативных сообщений от СМИ и Совета общественного контроля при ГБРУ", - подчеркивается в обращении Трубы.

Директор ГБР отметил, что ответственность за то, кто возглавит ключевые направления работы бюро, на этом этапе все равно разделяет и конкурсная комиссия, которая выбрала победителей, и глава ведомства, который должен принять решение об их назначении на должности.

"Отсутствие реакции со стороны конкурсной комиссии, в частности, игнорирование официального запроса директора Бюро, вызывает по меньшей мере удивление", - сказал Труба.

Кроме того, он напомнил, что все победители пройдут проверку государственными органами власти, в том числе НАБУ.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Труба просил Национальное антикоррупционное бюро проверить 27 кандидатов на должности в его ведомство. По его словам, детективы могут проверить имущественное положение кандидатов.

На руководящие должности ГБР выбрали 27 служащих. Решение об их назначении будет принимать директор Госбюро после проверки победителей.