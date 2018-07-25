Труба просит НАБУ проверить 27 кандидатов на должности в ГБР

НАБУ может проверить выбранных на руководящие должности в Госбюро расследований

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверить 27 кандидатов на должности в его ведомство. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Труба отметил, что направил руководителю НАБУ Артему Сытнику письмо с просьбой проверить 27 кандидатов на должности. По его словам, детективы могут проверить имущественное состояние кандидатов.

"Я уверен, что Сытник как никто понимает и желает, чтобы формирование ГБР проходило открыто и прозрачно. По результатам проверок мы должны получить ответ, имеют ли основание обвинения кандидатов", - подчеркнул Труба.

Он также добавил, что контактов с кандидатами у него нет.

"Мне были направлены только их фамилии. Я не знаю их паспортные данные, идентификационные коды. Я обратился с письмом к внешней комиссии. У меня нет никаких контактов с кандидатами", - пояснил Труба.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на руководящие должности ГБР выбрали 27 служащих. Решение об их назначении будет принимать директор Госбюро после проверки победителей.