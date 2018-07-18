Комиссия выбрала на руководящие должности ГБР 27 служащих

Решение о назначении будет принимать директор ГБР после проверки победителей

В Государственном бюро расследований сообщили об избрании внешней комиссией конкурса 27 служащих на руководящие должности в ГБР. Об этом сообщает пресс-служба госбюро.

Указано, что решение о назначении на должности принимать директор ведомства Роман Труба после проведения проверки в отношении победителей.

"Речь идет о специальной проверке государственными органами власти. Также ожидаем информацию о победителях от Совета общественного контроля и экспертов от профильных организаций... ГБР не задействовано в конкурсном отборе на эти должности, но я как директор несу ответственность за всех работников, тем более, если это - руководители направлений", - отметил он.

Следует отметить, что ГБР - это орган с уникальной процедурой избрания работников на 170 руководящих должностей, поскольку внешняя комиссия выбирает не только директора и заместителей, а также руководителей секторов.

По словам Трубы, в течение конкурса неоднократно появлялись заявления общественных организаций о недобропорядочности тех или иных кандидатов.

"Мы внимательно следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была у внешней комиссии при собеседованиях. С завершением конкурса ГБР имеет право проверить каждого победителя, более того - это наша обязанность", - заверил он.

Напомним, ранее Консультативная миссия Евросоюза в Украине приняла к сведению замечания, согласно которым некоторые кандидаты на должности в ГБР могут быть причастны к нарушениям прав человека.

РБК-Украина ранее сообщало, что все кандидаты на должности в бюро, которых конкурсные комиссии будут рекомендовать к назначению, обязательно будут проходить полиграф.