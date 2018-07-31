Труба просить у комісії результати поліграфа 27 переможців конкурсу на керівників ГБР

Зовнішня комісія з 19 липня не надала директору ДБР відповідь щодо результатів поліграфу

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба повторно просить зовнішню комісію надати результати психофізіологічного дослідження 27 кандидатів, яких комісія рекомендує для призначення на ключові посади у відомстві, або акт про знищення цих матеріалів. Про це повідомляє прес-служба бюро.

Зазначено, що 18 липня зовнішня комісія на своєму засіданні вирішила знищити результати психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, а акт знищення зберегти разом із документами комісії. 19 липня Труба вперше звернувся до комісії і попросив надати результати поліграфу, але жодної відповіді станом на 30 липня не було надано.

"Результати психофізіологічного дослідження із застосування поліграфа надзвичайно важливі для з’ясування директором Бюро моральних якостей кандидатів перед призначення їх на посаду, особливо враховуючи низку негативних повідомлень від ЗМІ та Ради громадського контролю при ДБРУ", - підкреслюється у зверненні Труби.

Директор ДБР зазначив, що відповідальність за те, хто очолить ключові напрямки роботи бюро, на цьому етапі однаково розділяє і конкурсна комісія, яка обрала переможців, і очільник відомства, який має ухвалити рішення щодо їх призначення на посади.

"Відсутність реакції з боку конкурсної комісії, зокрема, ігнорування офіційного запиту директора Бюро, викликає щонайменше здивування", - сказав Труба.

Крім того, він нагадав, що всі переможці пройдуть перевірку державними органами влади, в тому числі НАБУ.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Труба просив Національне антикорупційне бюро перевірити 27 кандидатів на посади в його відомство. За його словами, детективи можуть перевірити майновий стан кандидатів.

На керівні посади ДБР вибрали 27 службовців. Рішення про їх призначення буде приймати директор Держбюро після перевірки переможців.