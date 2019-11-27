Труба признал, что голос на "прослушке" похож на его

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что на записях разговоров, которые появились в Telegram-канале, голос похож на его. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По словам Трубы, записи могут быть скомпилированы.

"Мой ответ следующий: голос похож. Но мой ли это голос - я не могу сказать. Для этого нужно провести фоноскопическую экспертизу. Голос - похожий на голос директора ГБР Романа Трубы, но если мы говорим об этих событиях (которые обсуждаются на записях, - ред.), то они не происходили", - подчеркнул он.

Глава ГБР также отметил, что в случае экспертизы готов предоставить образцы голоса.

"Мы должны понимать, что экспертиза может быть назначена, если есть оригиналы записей. Если бы эти оригиналы были, не было бы нужды выкладывать их на телеграмм-канале. В таких случаях человек идет в правоохранительный орган и передает ему оригиналы. Тот, в свою очередь, проводит все необходимые процессуальные действия", - отметил он.

Труба также сообщил, что производство по установлению прослушки в ГБР расследует именно Бюро расследований, поскольку это "единственный орган, который хочет дать ответ на вопрос, кто установил незаконные прослушивающие устройства в кабинете директора".

Напомним, 21 сентября источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. После обнаружения прослушки в бюро прибыли сотрудники полиции и начали обыски.

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба подтверждает, что в его кабинете обнаружили прослушку.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что агентство не имело никакого отношения к прослушке в кабинете Трубы.