Труба подтвердил прослушку своего кабинета

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Прослушка была вмонтирована в вентиляционную систему

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба подтверждает, что в его кабинете обнаружили прослушку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня в рабочем кабинете нашли аппаратуру для прослушивания, которую вмонтировали в вентиляционную систему.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности. Ждем результатов расследования", - отметил Труба.

Фото: прослушка в кабинете Трубы (Telegram Романа Трубы)

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушку народных депутатов.

Данный закон разрешает НАБУ и Государственному бюро расследований самостоятельно снимать информацию с телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Отметим, в январе 2019 года Кабинет министров Украины ужесточил контроль над оборотом средств прослушки после того, как Служба безопасности столкнулась с двоякой трактовкой положений лицензионных условий.