НАБУ отрицает причастность к прослушке Трубы

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Артем Сытник отрицает причастность НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины не имело никакого отношения к прослушке в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ до установления прослушки у Трубы, Сытник ответил: "Это не мы".

Напомним, пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова ранее заявила, что прослушка в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию ряда резонансных дел, ибо в его кабинете проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

Отметим, 21 сентября источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. После обнаружения прослушки в бюро прибыли сотрудники полиции и начали обыски.

Позже в своем Telegram-канале Труба подтвердил информацию о выявления средств прослушивания в своем кабинете. Труба рассказал, что прослушка была вмонтирована в вентиляцию в его рабочем кабинете.