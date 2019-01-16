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Кабмин усовершенствовал контроль над оборотом средств прослушки

Новости » Политика    16.01.2019 - 15:46
Кабмин усовершенствовал контроль над оборотом средств прослушки
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

СБУ столкнулась с двоякой трактовкой положений лицензионных условий

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм контроля над оборотом специальных технических средств для прослушки. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что после внесения изменений в законы о лицензировании видов хозяйственной деятельности и о регистрации юридических и физических лиц необходимы изменения в Лицензионные условия для осуществления деятельности, связанной с производством и оборотом спецсредств для прослушки.

Также сообщается, что во время выполнения СБУ функций по лицензированию этой деятельности было выявлено, что некоторые положения Лицензионных условий, которые касаются перечня документов при подаче заявления на лицензию, воспринимаются с двойной трактовкой.

Предполагается, что постановление позволит усовершенствовать механизм контроля над оборотом средств прослушки и снизить риски от осуществления указанного вида хозяйственной деятельности.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник выразил сомнения в том, что детективам НАБУ официально разрешат использовать прослушку.

 

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