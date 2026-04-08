ТРЦ у Києві змінюють графік на Великдень: як працюватимуть магазини

Blockbuster Mall

Згідно з інформацією прес-служби столичного Blockbuster Mall (розташованого на проспекті Степана Бандери, 36), у святкову неділю ТРЦ працюватиме дещо по-іншому.

Так, 12 квітня - на Великдень - мегамол буде відчинений з 11:00 до 22:00.

"Приходьте за великодніми покупками та плануйте вихідні з родиною в Blockbuster Mall", - йдеться у публікації ТРЦ.

Уточнюється, що в усі інші дні на відвідувачів чекають за стандартним графіком:

з 10:00 (зранку);

до 22:00 (ввечері).

"Щасливого святкування", - підсумували у прес-службі ТРЦ.

Графік роботи Blockbuster Mall (інфографіка: facebook.com/blockbustermall.ua)

Skymall

Графік роботи ТРЦ SkyMall (Київ, проспект Романа Шухевича, 2т) на святкові вихідні такий:

11 квітня (субота) - з 10:00 до 20:00;

12 квітня (неділя) - з 12:00 до 21:00.

При цьому відвідувачам нагадали, що графік роботи окремих магазинів може відрізнятись.

"Бажаємо всім гарних свят", - додали у прес-службі ТРЦ.

Графік роботи SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens у Києві (вулиця Лугова, 12) працюватиме на Великдень за таким графіком:

з 11:00;

до 21:00.

При цьому "Auchan Україна" працюватиме інакше:

з 10:00;

до 20:00.

Графік роботи Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)

"Проспект"

Згідно з інформацією прес-служби ТРК "Проспект" (Київ, вулиця Гната Хоткевича, 1В), графік роботи на святкові вихідні залежить від конкретної "локації".

"Публікуємо графік роботи ТРК "Проспект", щоб ви могли спланувати свій шопінг", - зазначається у дописі у Facebook.

Так, торговельна галерея працюватиме:

11 квітня - з 10:00 до 21:00;

12 квітня - з 12:00 до 22:00.

Гіпермаркет "Auchan Україна":

11 квітня - з 08:00 до 22:00;

12 квітня - з 10:00 до 20:00.

Кінотеатр MULTIPLEX:

11 квітня - з 10:00 до 23:00;

12 квітня - з 10:00 до 23:00.

Магазин Roshen:

11 квітня - з 10:00 до 21:00;

12 квітня - з 10:00 до 22:00.

Магазин JYSK:

11 квітня - з 10:00 до 21:00;

12 квітня - вихідний.

Графік роботи ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)

DREAM

Згідно з графіком роботи ТРЦ DREAM або Dream Town (Київ, проспект Оболонський, 1Б) на святкові вихідні, в суботу, 11 квітня, він працюватиме до 20:00.

А в неділю, 12 квітня, відкривається об 11:00.

Графік роботи ТРЦ DREAM на святкові вихідні зміниться (скриншот: dreamtown.ua)

Зі звичайним графіком роботи ТРЦ можна ознайомитись на офіційному сайті.

Графік роботи ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)

"РайON"

ТРЦ "РайON" (Київ, вулиця Миколи Лаврухіна, 4) також поділився з відвідувачами графіком роботи на великодні вихідні.

Торговельна галерея:

11 квітня - з 10:00 до 21:00;

12 квітня - з 12:00 до 22:00.

Супермаркет "Сільпо":

11 квітня - з 08:00 до 23:00;

12 квітня - з 08:00 до 23:00.

Кінотеатр BOOMER:

11 квітня - з 10:00 до 21:00;

12 квітня - з 12:00 до 22:00.

Магазин Roshen:

11 квітня - з 8:00 до 22:00;

12 квітня - з 8:00 до 22:00.

Графік роботи ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)

Piramida

Столичний ТРЦ Piramida (вулиця Олександра Мишуги, 4) на Великдень, 12 квітня, працюватиме для відвідувачів так:

з 12:00;

до 22:00.

"Будемо раді бачити вас", - наголосили у прес-службі ТРЦ.

Графік роботи ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)