UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

ТРЦ у Києві змінюють графік на Великдень: як працюватимуть магазини

13:28 08.04.2026 Ср
3 хв
Щоб не впертися у зачинені двері, сплануйте свій шопінг і відпочинок уже зараз
aimg Ірина Костенко
На Великдень магазини у ТРЦ можуть працювати інакше (фото ілюстративне: Getty Images)

Українці відзначатимуть Великдень вже у найближчі вихідні. Через це деякі торгові центри Києва можуть працювати за особливим, святковим розкладом.

Докладніше про графік роботи популярних столичних ТРЦ на свято, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Великдень не за горами: чи матимуть українці додатковий вихідний цього року

Blockbuster Mall

Згідно з інформацією прес-служби столичного Blockbuster Mall (розташованого на проспекті Степана Бандери, 36), у святкову неділю ТРЦ працюватиме дещо по-іншому.

Так, 12 квітня - на Великдень - мегамол буде відчинений з 11:00 до 22:00.

"Приходьте за великодніми покупками та плануйте вихідні з родиною в Blockbuster Mall", - йдеться у публікації ТРЦ.

Уточнюється, що в усі інші дні на відвідувачів чекають за стандартним графіком:

  • з 10:00 (зранку);
  • до 22:00 (ввечері).

"Щасливого святкування", - підсумували у прес-службі ТРЦ.

Графік роботи Blockbuster Mall (інфографіка: facebook.com/blockbustermall.ua)

Skymall

Графік роботи ТРЦ SkyMall (Київ, проспект Романа Шухевича, 2т) на святкові вихідні такий:

  • 11 квітня (субота) - з 10:00 до 20:00;
  • 12 квітня (неділя) - з 12:00 до 21:00.

При цьому відвідувачам нагадали, що графік роботи окремих магазинів може відрізнятись.

"Бажаємо всім гарних свят", - додали у прес-службі ТРЦ.

Графік роботи SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens у Києві (вулиця Лугова, 12) працюватиме на Великдень за таким графіком:

  • з 11:00;
  • до 21:00.

При цьому "Auchan Україна" працюватиме інакше:

  • з 10:00;
  • до 20:00.

Графік роботи Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)

"Проспект"

Згідно з інформацією прес-служби ТРК "Проспект" (Київ, вулиця Гната Хоткевича, 1В), графік роботи на святкові вихідні залежить від конкретної "локації".

"Публікуємо графік роботи ТРК "Проспект", щоб ви могли спланувати свій шопінг", - зазначається у дописі у Facebook.

Так, торговельна галерея працюватиме:

  • 11 квітня - з 10:00 до 21:00;
  • 12 квітня - з 12:00 до 22:00.

Гіпермаркет "Auchan Україна":

  • 11 квітня - з 08:00 до 22:00;
  • 12 квітня - з 10:00 до 20:00.

Кінотеатр MULTIPLEX:

  • 11 квітня - з 10:00 до 23:00;
  • 12 квітня - з 10:00 до 23:00.

Магазин Roshen:

  • 11 квітня - з 10:00 до 21:00;
  • 12 квітня - з 10:00 до 22:00.

Магазин JYSK:

  • 11 квітня - з 10:00 до 21:00;
  • 12 квітня - вихідний.

Графік роботи ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)

DREAM

Згідно з графіком роботи ТРЦ DREAM або Dream Town (Київ, проспект Оболонський, 1Б) на святкові вихідні, в суботу, 11 квітня, він працюватиме до 20:00.

А в неділю, 12 квітня, відкривається об 11:00.

Графік роботи ТРЦ DREAM на святкові вихідні зміниться (скриншот: dreamtown.ua)

Зі звичайним графіком роботи ТРЦ можна ознайомитись на офіційному сайті.

Графік роботи ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)

"РайON"

ТРЦ "РайON" (Київ, вулиця Миколи Лаврухіна, 4) також поділився з відвідувачами графіком роботи на великодні вихідні.

Торговельна галерея:

  • 11 квітня - з 10:00 до 21:00;
  • 12 квітня - з 12:00 до 22:00.

Супермаркет "Сільпо":

  • 11 квітня - з 08:00 до 23:00;
  • 12 квітня - з 08:00 до 23:00.

Кінотеатр BOOMER:

  • 11 квітня - з 10:00 до 21:00;
  • 12 квітня - з 12:00 до 22:00.

Магазин Roshen:

  • 11 квітня - з 8:00 до 22:00;
  • 12 квітня - з 8:00 до 22:00.

Графік роботи ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)

Piramida

Столичний ТРЦ Piramida (вулиця Олександра Мишуги, 4) на Великдень, 12 квітня, працюватиме для відвідувачів так:

  • з 12:00;
  • до 22:00.

"Будемо раді бачити вас", - наголосили у прес-службі ТРЦ.

Графік роботи ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень.

Крім того, ми пояснювали, які обмеження діятимуть на Великдень у різних містах України.

Читайте також, які дні квітня - найважливіші для українців (за календарем ПЦУ).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївПасхапослугиСупермаркетиСвятаВихідніМагазиниПродавець