В ТРЦ Ocean Plaza заявили о возобновлении работы

Фото: ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/OceanPlaza)

Сегодня утром работа ТРЦ была заблокирована

В столичном ТРЦ Ocean Plaza заявили о возобновлении работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ТРЦ в Facebook.

Как отмечается, ТРЦ Ocean Plaza работает в обычном режиме с 12:00.

Напомним, сегодня утром, 27 ноября, в Киеве протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza возле станции метро "Лыбедская". Протестующие разместили перед входом покрышки и зажгли дымовые шашки.

По данным СМИ, под стенами ТРЦ около 50 человек, в частности, представители организации "Сокол" разместили перед входом покрышки, а позже зажгли дымовые шашки. Участники акции заявляют, что ТРЦ принадлежит представителям РФ.

Отметим, вчера, 26 ноября, в Киеве неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками. В результате этого сработала пожарная сигнализация, никто не пострадал.

Добавим, также сообщалось, что вчера в Киеве, недалеко от посольства РФ, был сожженный автомобиль с дипломатическими номерами. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001.