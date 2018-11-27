У ТРЦ Ocean Plaza заявили про відновлення роботи

Фото: ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/OceanPlaza)

Сьогодні вранці роботу ТРЦ було заблоковано

У столичному ТРЦ Ocean Plaza заявили про відновлення роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ТРЦ у Facebook.

Як зазначається, ТРЦ Ocean Plaza працює у звичайному режимі з 12:00.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 27 листопада, у Києві протестувальники заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza біля станції метро "Либідська". Протестувальники розмістили перед входом покришки та запалили димові шашки.

За даними ЗМІ, під стінами ТРЦ близько 50 осіб, зокрема, представники організації "Сокіл" розмістили перед входом покришки, а пізніше запалили димові шашки. Учасники акції заявляють, що ТРЦ належить представникам РФ.

Зазначимо, вчора, 26 листопада, в Києві невідомий закидав торгово-розважальний центр Ocean Plaza димовими шашками. В результаті цього спрацювала пожежна сигналізація, ніхто не постраждав.

Додамо, також повідомлялося, що вчора в Києві, недалеко від посольства РФ, був спалений автомобіль з дипломатичними номерами. Машина мала дипломатичні номерні знаки, які починалися на 001.