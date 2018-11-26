В Киеве возле посольства РФ сожгли машину на дипномерах

Фото: сгоревшая машина (https://www.facebook.com/profile.id=100007674459231)

Машина принадлежала посольству РФ

В Киеве, недалеко от посольства РФ, был сожжен автомобиль с дипломатическими номерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что это случилось в переулке Ярослава Хомова, что находится рядом с посольством РФ, где проходит акция против захвата украинских военных кораблей. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина была посольства РФ.

Ранее сообщалось, что активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками. Активисты забросали посольство РФ в Киеве дымовыми шашками и камнями в знак протеста против агрессии РФ у Керченского пролива.

Напомним, в полиции Киева рассказали об обстановке под посольством РФ. В полиции сообщили, что ситуация под посольством РФ спокойная, правоохранители общаются с участниками пикета.