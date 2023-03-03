ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ТРЦ Ocean Plaza передадут государству: ВАКС зарегистрировал иск

Новина українською →
Киев, Пятница 03 марта 2023 21:55
ТРЦ Ocean Plaza передадут государству: ВАКС зарегистрировал иск Фото: ТРЦ Ocean Plaza передадут государству (oceanplaza com ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд зарегистрировал иск о конфискации активов российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов в Украине. В частности, национализировать планируют торговый центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram.

"Сегодня ВАКС зарегистрировал иск Минюста о конфискации активов друга российского диктатора Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. В пакете - Ocean Plaza, земля и квартиры в Киеве. Это имущество станет собственностью государства. Оно возместит какую-то долю вреда, причиненного российской агрессией", - написал Арахамия.

По его словам, Украина уже предупреждала, что за преступления РФ будут платить российские олигархи. Это происходит уже сегодня и будет происходить в будущем.

Напомним, Арахамия анонсировал конфискацию активов ТРЦ Ocean Plaza еще 27 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ocean Plaza Давид Арахамия Война России против Украины
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин