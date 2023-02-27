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Російські олігархи заплатять за злочини РФ. Арахамія анонсував конфіскацію активів Ocean Plaza

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Понеділок 27 лютого 2023 18:14
Російські олігархи заплатять за злочини РФ. Арахамія анонсував конфіскацію активів Ocean Plaza Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд може незабаром конфіскувати активи ТРЦ Ocean Plaza, контрольний пакет акцій якого належить російському бізнесмену Аркадію Ротенбергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

"Російські олігархи заплатять за злочини Росії своїми активами. І це відбувається уже", - написав він.

Так, Арахамія нагадав, що сьогодні ВАКС вирішив конфіскувати 88,89% акцій PIN банку російського підприємця Євгена Гінера на користь держави.

"Далі буде Ocean Plaza. Росіяни несуть і будуть нести відповідальність за злочини проти України. Ми змусимо їх заплатити за все!" - додав він.

Зазначимо, що контрольний пакет акцій Ocean Plaza належить російському бізнесменові та близькому другові російського диктатора Володимира Путіна - Аркадію Ротенбергу.

Нагадаємо, минулого року арештовані корпоративні права ТРЦ Ocean Plaza на понад 350 млн гривень передали до АРМА.

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Ocean Plaza Давид Арахамія Російська Федерація
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