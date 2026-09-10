ТРЦ "Мануфактура" в Сумах визначився, чи працюватиме після російського удару

У Сумах після удару російського безпілотника торгово-розважальний центр "Мануфактура" зазнав значних пошкоджень.

Адміністрація комплексу повідомила про тимчасове припинення роботи та попередила відвідувачів, що дату відкриття поки що не визначено.

ТРЦ призупинив роботу

У повідомленні адміністрації йдеться, що через наслідки атаки об'єкт тимчасово не прийматиме відвідувачів. Наразі на території продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару та відновлення пошкоджень.

"В результаті атаки БпЛА торгово-розважальний центр "Мануфактура" зазнав значних пошкоджень. Зараз наші думки з усіма, кого торкнулася ця трагедія. Висловлюємо щирі співчуття сім'ям та близьким постраждалих", – йдеться у зверненні до відвідувачів.

В адміністрації підкреслили, що поки що не можуть назвати термін відновлення роботи торговельного центру. Про подальші зміни та відновлення роботи комплексу обіцяють повідомити додатково.

Що відомо про атаку

У середу, 9 вересня, у Сумах російський безпілотник близько 20:00 вдарив територією торгово-розважального центру. Внаслідок атаки загинули люди і є постраждалі.

У міру надходження інформації дані про наслідки удару уточнювалися: повідомлялося про 14 постраждалих, серед яких троє дітей, зокрема 16-річний підліток. Четверо поранених, за оцінкою лікарів, перебувають у тяжкому стані.