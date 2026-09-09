Росія вдарила по ТРЦ у Сумах: є загиблі та поранені, зайнялася пожежа
У Сумах унаслідок ворожої атаки пошкоджена будівля ТРЦ. Є жертви, але кількість загиблих та поранених може зрости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова у Telegram.
Росія била по ТРЦ у Сумах
Близько 20.00 росіяни прицільно ударили БпЛА по території торгово-розважального центру в Сумах.
"Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою", - каже Григоров.
Також є поранені, інформація уточнюється.
"Пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа", - повідомив Григоров.
На місці удару РФ працюють усі необхідні служби. Йде ліквідація наслідків та рятувальна операція.
Григоров звернувся до містян з закликом не перебувати поруч із місцем влучання, тому що існує загроза повторних ударів.
Оновлено о 20.29
Пізніше Григоров повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а двоє людей поранені.
Оновлено о 20.42
Міський голова Сум Артем Кобзар уточнив, що кількість постраждалих різко зросла.
"Попередньо відомо про 14 постраждалих. Є загиблі", - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що росіяни 8 вересня на Сумщині атакували приміський дизель-потяг. Деякі люди знаходилися недостатньо далеко від складу та отримали осколкові поранення.
Також повідомлялося, що 27 серпня Росія масовано атакувала Сумську громаду керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури постраждали люди.