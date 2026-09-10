РФ уночі атакувала Україну дронами з п’яти напрямків, є влучання
Росія розпочала новий повітряний напад на Україну о 18:00 9 вересня. Цього разу ворог застосував понад 140 дронів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Росія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками, а саме:
- БпЛА типу Shahed, близько половини з них - реактивні;
- "Герберами";
- дронами-імітаторами типу "Пародія".
Безпілотники запускали з кількох напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупована територія Донецької області, Гвардійське в окупованому Криму.
До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 ППО знищила або подавила 128 ворожих БпЛА.
Водночас зафіксовано:
- влучання ворожих дронів на 13 локаціях;
- падіння уламків збитих безпілотників на 9 локаціях.
Повітряні сили ЗСУ також попередили українців, що повітряний напад ворога триває досі - в небі фіксують російські дрони.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Німеччина планує максимально оперативно передат Києву ракети PAC-2 для ППО Patriot.
Також стало відомо, що Європа допоможе Україні відбити зимові атаки РФ.
Окрім того, ми писали, як Польща після "Рамштайну" готує Україні пакет допомоги з ППО.