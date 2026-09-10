ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ уночі атакувала Україну дронами з п’яти напрямків, є влучання

08:29 10.09.2026 Чт
1 хв
Скільки ворожих цілей вдалося знищити?
aimg Юлія Капітонова
РФ уночі атакувала Україну дронами з п’яти напрямків, є влучання Фото: ППО заявила про відбиття нової атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія розпочала новий повітряний напад на Україну о 18:00 9 вересня. Цього разу ворог застосував понад 140 дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Росія атакувала Україну 149 ударними безпілотниками, а саме:

  • БпЛА типу Shahed, близько половини з них - реактивні;
  • "Герберами";
  • дронами-імітаторами типу "Пародія".

Безпілотники запускали з кількох напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупована територія Донецької області, Гвардійське в окупованому Криму.

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 ППО знищила або подавила 128 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано:

  • влучання ворожих дронів на 13 локаціях;
  • падіння уламків збитих безпілотників на 9 локаціях.

Повітряні сили ЗСУ також попередили українців, що повітряний напад ворога триває досі - в небі фіксують російські дрони.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Німеччина планує максимально оперативно передат Києву ракети PAC-2 для ППО Patriot.

Також стало відомо, що Європа допоможе Україні відбити зимові атаки РФ.

Окрім того, ми писали, як Польща після "Рамштайну" готує Україні пакет допомоги з ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки
Дрони атакували Махачкалу та Сочі: в районі порту дим, зірвано концерт кремлівської співачки
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського