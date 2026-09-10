РФ уночі атакувала Україну дронами з п’яти напрямків, є влучання

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Росія розпочала новий повітряний напад на Україну о 18:00 9 вересня. Цього разу ворог застосував понад 140 дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.