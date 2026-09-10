RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара

09:56 10.09.2026 Чт
2 мин
Администрация уже рассказала, что будет с комплексом дальше
aimg Анастасия Никончук
Фото: обстрел ТРЦ в Сумах (ГСЧС)

ТРЦ "Мануфактура" в Сумах временно прекратил работу после атаки БпЛА. В администрации сообщили о значительных повреждениях и восстановительных работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ТРЦ "Мануфактуры" в сети Facebook.

В Сумах после удара российского беспилотника торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил значительные повреждения.

Администрация комплекса сообщила о временном прекращении работы и предупредила посетителей, что дата открытия пока не определена.

ТРЦ приостановил работу

В сообщении администрации говорится, что из-за последствий атаки объект временно не будет принимать посетителей. Сейчас на территории продолжаются работы по ликвидации последствий удара и восстановлению повреждений.

"В результате атаки БпЛА торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил значительные повреждения. Сейчас наши мысли со всеми, кого коснулась эта трагедия. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким пострадавших", – говорится в обращении к посетителям.

В администрации подчеркнули, что пока не могут назвать срок возобновления работы торгового центра. О дальнейших изменениях и восстановлении работы комплекса обещают сообщить дополнительно.

Что известно об атаке

В среду, 9 сентября, в Сумах российский беспилотник около 20:00 ударил по территории торгово-развлекательного центра. В результате атаки погибли люди и есть пострадавшие.

По мере поступления информации данные о последствиях удара уточнялись: сообщалось о 14 пострадавших, среди которых трое детей, в том числе 16-летний подросток. Четверо раненых, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии.

Напоминаем, что Россия вечером 9 сентября начала очередную воздушную атаку по Украине, задействовав более 140 беспилотников разных типов. Атака началась около 18:00.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеСумы