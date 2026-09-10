ТРЦ "Мануфактура" в Сумах определился, будет ли работать после российского удара

В Сумах после удара российского беспилотника торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил значительные повреждения.

Администрация комплекса сообщила о временном прекращении работы и предупредила посетителей, что дата открытия пока не определена.

ТРЦ приостановил работу

В сообщении администрации говорится, что из-за последствий атаки объект временно не будет принимать посетителей. Сейчас на территории продолжаются работы по ликвидации последствий удара и восстановлению повреждений.

"В результате атаки БпЛА торгово-развлекательный центр "Мануфактура" получил значительные повреждения. Сейчас наши мысли со всеми, кого коснулась эта трагедия. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким пострадавших", – говорится в обращении к посетителям.

В администрации подчеркнули, что пока не могут назвать срок возобновления работы торгового центра. О дальнейших изменениях и восстановлении работы комплекса обещают сообщить дополнительно.

Что известно об атаке

В среду, 9 сентября, в Сумах российский беспилотник около 20:00 ударил по территории торгово-развлекательного центра. В результате атаки погибли люди и есть пострадавшие.

По мере поступления информации данные о последствиях удара уточнялись: сообщалось о 14 пострадавших, среди которых трое детей, в том числе 16-летний подросток. Четверо раненых, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии.