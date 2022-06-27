ТРЦ в Кременчуге разрушен полностью. Число погибших от удара снова возросло

Число погибших в результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге достигло 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Уже 11 погибших в результате ракетного удара по Кременчугу. Спасатели продолжают разбирать завалы ТРЦ", - добавил он.

По его словам, ТРЦ "Амстор" полностью разрушен после ракетной атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины будет расследовать этот ракетный удар. Его квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

По данным украинской стороны, удар был нанесен с территории Курской области, ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков.

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