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СБУ начала расследовать ракетный обстрел Кременчуга

Новина українською →
Кременчуг, Понедельник 27 июня 2022 20:32
СБУ начала расследовать ракетный обстрел Кременчуга Фото: СБУ начала расследовать ракетный обстрел Кременчуга (facebook com Dmytro Lunin)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгового центра в Кременчуге по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

"Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обстрела уже работают следователи. Кроме того, в Кременчуг отправили команду специалистов из Главного следственного управления СБУ.

Подчеркивается, что никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе.

Правоохранители обещают сделать все, чтобы установить не только тех, кто осуществлял выстрелы, но и лиц, которые отдали соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев.

Как сообщалось ранее, россияне нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в котором находились тысячи людей. Число погибших от удара возросло до 10.

Известно, что ракеты запустили с территории Курской области России.

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