RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ТРЦ в Кременчуці зруйновано повністю. Число загиблих від удару знову зросла

Фото: рятувальники на місці ракетного удару по Кременчуку (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Юлія Бойко

Число загиблих в результаті ракетного удару по торговому центру в Кременчуці досягло 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

За його словами, ТРЦ "Амстор" повністю зруйнований після ракетної атаки.

"Вже 11 загиблих в результаті ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України буде розслідувати цей ракетний удар. Його кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни.

За даними української сторони, удар був нанесений з території Курської області, ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КременчукВійна Росії проти України