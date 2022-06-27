ТРЦ в Кременчуці зруйновано повністю. Число загиблих від удару знову зросла

Число загиблих в результаті ракетного удару по торговому центру в Кременчуці досягло 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Вже 11 загиблих в результаті ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ", - додав він.

За його словами, ТРЦ "Амстор" повністю зруйнований після ракетної атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України буде розслідувати цей ракетний удар. Його кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни.

За даними української сторони, удар був нанесений з території Курської області, ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників.

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