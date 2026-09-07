Чи працюватимуть ТЦ і магазини під час тривоги у Києві: що вирішили

За його словами, суб'єкти господарювання різних форм власності зможуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду. Йдеться, зокрема, про роботу бізнесу в столиці.

За рішенням уряду, за жовтого рівня небезпеки бізнес зможе працювати за наявності укриття для персоналу та відвідувачів.

Якщо облаштованого укриття немає, підприємства все одно зможуть працювати за погодженням із трудовим колективом. Такий порядок діятиме протягом перехідного періоду - до трьох місяців із дня набрання чинності постановою.

При цьому перебування відвідувачів у таких закладах здійснюватиметься на їхній власний розсуд.

Тобто нові правила не означають автоматичне припинення роботи магазинів чи ТЦ під час кожної дронової загрози. Водночас остаточне рішення про те, чи залишатися всередині закладу, прийматиме сам відвідувач.

Що буде з ЦНАПами та соцслужбами