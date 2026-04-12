ТРЦ Києва змінили графік роботи 12 квітня: як працюють на Великдень

06:40 12.04.2026 Нд
2 хв
Перед відвідуванням варто уточнити розклад конкретного закладу
aimg Тетяна Веремєєва
ТРЦ Києва змінили графік роботи 12 квітня: як працюють на Великдень Фото: Як працюють ТРЦ у Києві на Великдень (pixabay.com)

У Києві сьогодні, 12 квітня, торгово-розважальні центри працюють за зміненим святковим графіком. Більшість із них на Великдень відкриються пізніше.

РБК-Україна зібрало актуальний розклад роботи популярних ТРЦ.

ТРЦ Blockbuster Mall

ТРЦ Blockbuster Mall (проспект Степана Бандери, 36) сьогодні працює з 11:00 до 22:00.

У звичайні дні мегамол відкритий з 10:00.

Графік роботи Blockbuster Mall (інфографіка: facebook.com/blockbustermall.ua)

ТРЦ SkyMall

ТРЦ SkyMall (проспект Романа Шухевича, 2т) працює з 12:00 до 21:00.

У центрі зазначають, що графік окремих магазинів може відрізнятися.

Графік роботи SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens (вулиця Лугова, 12) працює:

  • ТРЦ - з 11:00 до 21:00,
  • "Ашан" - з 10:00 до 20:00.

Графік роботи Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)

ТРК "Проспект"

У ТРК "Проспект" (вулиця Гната Хоткевича, 1В) графік залежить від локації:

  • торговельна галерея - з 12:00 до 22:00,
  • гіпермаркет "Auchan Україна" - з 10:00 до 20:00,
  • кінотеатр MULTIPLEX - з 10:00 до 23:00,
  • магазин Roshen - з 10:00 до 22:00,
  • магазин JYSK – вихідний.

Графік роботи ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)

DREAM (Dream Town)

ТРЦ DREAM (Dream Town) (проспект Оболонський, 1Б) відкривається сьогодні об 11:00.

Графік закриття відповідає стандартному розкладу.

Графік роботи ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)

ТРЦ "РайON"

ТРЦ "РайON" (вулиця Миколи Лаврухіна, 4) працює:

  • торговельна галерея - з 12:00 до 22:00,
  • супермаркет "Сільпо" - з 08:00 до 23:00,
  • кінотеатр BOOMER - з 12:00 до 22:00,
  • магазин Roshen - з 08:00 до 22:00.

Графік роботи ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)

ТРЦ Piramida

ТРЦ Piramida (вулиця Олександра Мишуги, 4) сьогодні відкритий з 12:00 до 22:00.

Графік роботи ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)

У більшості ТРЦ окремі магазини можуть працювати за власним графіком.

Раніше РБК-Україна писало, що у християнській традиції не прийнято ходити на цвинтар у день Великодня та протягом Світлого тижня, адже це час радості Воскресіння. Для поминання померлих встановлено окремий день - Радоницю, яка настає після свят.

Також ми розповідали про важливі дати у квітні за церковним календарем.

