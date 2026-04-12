ТРЦ Києва змінили графік роботи 12 квітня: як працюють на Великдень
У Києві сьогодні, 12 квітня, торгово-розважальні центри працюють за зміненим святковим графіком. Більшість із них на Великдень відкриються пізніше.
РБК-Україна зібрало актуальний розклад роботи популярних ТРЦ.
ТРЦ Blockbuster Mall
ТРЦ Blockbuster Mall (проспект Степана Бандери, 36) сьогодні працює з 11:00 до 22:00.
У звичайні дні мегамол відкритий з 10:00.
ТРЦ SkyMall
ТРЦ SkyMall (проспект Романа Шухевича, 2т) працює з 12:00 до 21:00.
У центрі зазначають, що графік окремих магазинів може відрізнятися.
Victoria Gardens
ТРЦ Victoria Gardens (вулиця Лугова, 12) працює:
- ТРЦ - з 11:00 до 21:00,
- "Ашан" - з 10:00 до 20:00.
ТРК "Проспект"
У ТРК "Проспект" (вулиця Гната Хоткевича, 1В) графік залежить від локації:
- торговельна галерея - з 12:00 до 22:00,
- гіпермаркет "Auchan Україна" - з 10:00 до 20:00,
- кінотеатр MULTIPLEX - з 10:00 до 23:00,
- магазин Roshen - з 10:00 до 22:00,
- магазин JYSK – вихідний.
DREAM (Dream Town)
ТРЦ DREAM (Dream Town) (проспект Оболонський, 1Б) відкривається сьогодні об 11:00.
Графік закриття відповідає стандартному розкладу.
ТРЦ "РайON"
ТРЦ "РайON" (вулиця Миколи Лаврухіна, 4) працює:
- торговельна галерея - з 12:00 до 22:00,
- супермаркет "Сільпо" - з 08:00 до 23:00,
- кінотеатр BOOMER - з 12:00 до 22:00,
- магазин Roshen - з 08:00 до 22:00.
ТРЦ Piramida
ТРЦ Piramida (вулиця Олександра Мишуги, 4) сьогодні відкритий з 12:00 до 22:00.
У більшості ТРЦ окремі магазини можуть працювати за власним графіком.
