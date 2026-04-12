ТРЦ Киева изменили график работы 12 апреля: как работают на Пасху
В Киеве сегодня, 12 апреля, торгово-развлекательные центры работают по измененному праздничному графику. Большинство из них на Пасху откроются позже.
РБК-Украина собрало актуальное расписание работы популярных ТРЦ.
ТРЦ Blockbuster Mall
ТРЦ Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 36) сегодня работает с 11:00 до 22:00.
В обычные дни мегамол открыт с 10:00.
График работы Blockbuster Mall (инфографика: facebook.com/blockbustermall.ua)
ТРЦ SkyMall
ТРЦ SkyMall (проспект Романа Шухевича, 2т) работает с 12:00 до 21:00.
В центре отмечают, что график отдельных магазинов может отличаться.
График работы SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)
Victoria Gardens
ТРЦ Victoria Gardens (улица Луговая, 12) работает:
- ТРЦ - с 11:00 до 21:00,
- "Ашан" - с 10:00 до 20:00.
График работы Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)
ТРК "Проспект"
В ТРК "Проспект" (улица Гната Хоткевича, 1В) график зависит от локации:
- торговая галерея - с 12:00 до 22:00,
- гипермаркет "Auchan Украина" - с 10:00 до 20:00,
- кинотеатр MULTIPLEX - с 10:00 до 23:00,
- магазин Roshen - с 10:00 до 22:00,
- магазин JYSK - выходной.
График работы ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)
DREAM (Dream Town)
ТРЦ DREAM (Dream Town) (проспект Оболонский, 1Б) открывается сегодня в 11:00.
График закрытия соответствует стандартному расписанию.
График работы ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)
ТРЦ "РайON"
ТРЦ "РайON" (улица Николая Лаврухина, 4) работает:
- торговая галерея - с 12:00 до 22:00,
- супермаркет "Сильпо" - с 08:00 до 23:00,
- кинотеатр BOOMER - с 12:00 до 22:00,
- магазин Roshen - с 08:00 до 22:00.
График работы ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)
ТРЦ Piramida
ТРЦ Piramida (улица Александра Мишуги, 4) сегодня открыт с 12:00 до 22:00.
График работы ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)
В большинстве ТРЦ отдельные магазины могут работать по собственному графику.
Ранее РБК-Украина писало, что в христианской традиции не принято ходить на кладбище в день Пасхи и в течение Светлой недели, ведь это время радости Воскресения. Для поминовения умерших установлен отдельный день - Радоницу, которая наступает после праздников.
Также мы рассказывали о важных датах в апреле по церковному календарю.