Тройную надбавку медикам выплатили уже 14 областей Украины

По состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам, которые борются с коронавирусом, за март выплатили большинство областей Украины. Другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании в Офисе президента Украины.

По словам Степанова, по состоянию на сегодня 300-процентные надбавки к зарплате за март привлеченным к борьбе с распространением коронавируса медикам выплатили в полном объеме 14 областей. Ожидается, что остальные области завершит выплату надбавок на следующей неделе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложности с выплатой надбавок медработникам возникли в Волынской, Ровенской, Луганской и ряде других областей.

"На Херсонщине все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров – и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенская и некоторые другие области еще и до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 12 апреля глава государства поручил правительству и председателями областных государственных администраций как можно быстрее решить вопрос выплаты надбавок медицинским работникам. Зеленский поручил в ближайшие дни завершить выплату надбавок за март.

До этого глава Минздрава Максим Степанов отчитывался, что надбавки медицинским работникам за март уже выплачены в 18 областях Украины. Степанов отметил, что в шести областях продолжается анализ по больницам.