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В 18 областях медикам выплачены надбавки в полном объеме, - Минздрав

Новости » Общество     13.05.2020 - 14:53
В 18 областях медикам выплачены надбавки в полном объеме, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Еще в шести областях продолжается анализ в разрезе больниц

В Украине надбавки медицинским работникам в размере 300% от заработной платы уже выплачены в 18 областях. Об этом во время заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в шести областях продолжается анализ по больницах.

"По последним данным, которые нам предоставили области, в подавляющем большинстве, а именно в 18 областях заработная плата выплачена с 300% надбавки в полном объеме. В шести еще продолжается анализ в разрезе больниц… Это то, что касается заработной платы за март", - сообщил министр.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский поручил решить в ближайшие дни вопросы доплат медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. При этом он отметил, что выплаты за апрель проходят по другой формуле - через подписанные договора с Национальной службой здоровья.

Также РБК-Украина писало, что заместителя главы Одесской облгосадминистрации Виталия Свичинского уволили за задержку надбавок в 300% медикам. До этого президент грозился увольнением главам ОГА.

Теги Новости Украины зарплатамедики
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