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В Минздраве рассказали о выплатах тройной зарплаты медикам за март

Новости » Политика     14.05.2020 - 11:52
В Минздраве рассказали о выплатах тройной зарплаты медикам за март
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня Минздрав предоставит окончательную информацию о выплатах надбавок медикам за март

Почти все области выплатили за март тройную заработную плату медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что сегодня информация будет окончательная, чтобы можно было сказать, что все медики получили надбавку.

"Ту информацию, которую Министерство здравоохранения сегодня получает от областей с подписью руководителей каждой области, мы видим, что почти все области, в соответствии с этими отчетами, выплатили заработную плату. И информация, которую они подают, говорит, что во всех заведениях в разрезе каждых медицинских работников, а их более 10 тыс., если память не изменяет, где-то 10 тыс. 79 медицинских работников, если брать в целом", - сказал Максим Степанов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил решить в ближайшие дни вопрос доплат медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надбавки медицинским работникам будут выплачены до пятницы.

Как писало РБК-Украина, недавно Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медикам.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинызарплатамедики
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