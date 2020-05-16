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Тройную надбавку медикам выплатили уже 14 областей Украины

Новости » Коронавирус     16.05.2020 - 17:10
Тройную надбавку медикам выплатили уже 14 областей Украины
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Проблемы с выплатой наблюдаются в Волынской, Луганской и Ровенской областях

По состоянию на 16 мая тройную надбавку медикам, которые борются с коронавирусом, за март выплатили большинство областей Украины. Другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании в Офисе президента Украины.

По словам Степанова, по состоянию на сегодня 300-процентные надбавки к зарплате за март привлеченным к борьбе с распространением коронавируса медикам выплатили в полном объеме 14 областей. Ожидается, что остальные области завершит выплату надбавок на следующей неделе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложности с выплатой надбавок медработникам возникли в Волынской, Ровенской, Луганской и ряде других областей.

"На Херсонщине все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров – и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенская и некоторые другие области еще и до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 12 апреля глава государства поручил правительству и председателями областных государственных администраций как можно быстрее решить вопрос выплаты надбавок медицинским работникам. Зеленский поручил в ближайшие дни завершить выплату надбавок за март.

До этого глава Минздрава Максим Степанов отчитывался, что надбавки медицинским работникам за март уже выплачены в 18 областях Украины. Степанов отметил, что в шести областях продолжается анализ по больницам.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинызарплатамедикиМаксим СтепановКоронавирус
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