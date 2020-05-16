Потрійну надбавку медикам виплатили вже 14 областей України

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Проблеми з виплатою спостерігаються у Волинській, Луганській та Рівненській областях

Станом на 16 травня потрійну надбавку медикам, які борються з коронавірусом, за березень виплатили більшість областей України. Інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді в Офісі президента України.

За словами Степанова, станом на сьогодні 300-відсоткові надбавки до зарплати за березень залученим до боротьби з поширенням коронавірусу медикам виплатили в повному обсязі 14 областей. Очікується, що решта областей завершить виплату надбавок наступного тижня.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що складнощі з виплатою надбавок медпрацівникам виникли у Волинській, Рівненській, Луганській та ряді інших областей.

"На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 12 квітня глава держави доручив уряду та головами обласних державних адміністрацій якнайшвидше вирішити питання виплати надбавок медичним працівникам. Зеленський доручив найближчими днями завершити виплату надбавок за березень.

До цього глава МОЗ Максим Степанов звітував, що надбавки медичним працівникам за березень вже виплачені у 18 областях України. Степанов зазначив, що у шести областях триває аналіз по лікарнях.

Автор: Дмитро Левицький